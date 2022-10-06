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كيف يمكن تسجيل عقد ورقي بأثر رجعي؟ إيجار يوضح

كيف يمكن تسجيل عقد ورقي بأثر رجعي؟ إيجار يوضح

كيف يمكن تسجيل عقد ورقي بأثر رجعي؟ إيجار يوضح
١٠:٤٨:٤٩ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الحساب الرسمي لـ “إيجار”، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، أنه يمكن تسجيل عقد ورقي بأثر رجعي.

وأوضح في “تويتر”، خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أنه يمكن تسجيل عقد ورقي بأثر رجعي، ولكن بعد تحقيق عدد من الشروط، أهمها:

2 – لإتمام التوثيق يجب الموافقة من الطرفين.

1 – أن يكون المتبقي أكثر من ثلاث شهور على انتهاء العقد.

3 – لابد أن يكون العقد الورقي بعد التاريخ الإلزامي للعقد السكني وهو 12/2/2018، والعقد التجاري وهو 23/2/2020.

12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية

يأتي هذا في الوقت الذي أبرمت فيه الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، اليوم، 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة “هيئة العقار” ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، في مقر الهيئة العامة للعقار.

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«إيجار» يُبرم 12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية

وتهدف الاتفاقيات المبرمة بين شبكة إيجار ومنصات “عقار وسمات وشبكة المعرفة العقارية ومجزية ووازي والرصيص ونفوذ التطوير وهكتار ودلّالي وأساس وعقارز ، وتار كلاود”المرخصة من الهيئة العامة للعقار؛ لتسهّل للمستفيدين رحلة البحث عن وحدة إيجارية، وتسجيل عقود إيجار الإلكترونية من خلال المنصات العقارية.

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إيجار الهيئة العامة للعقار تسجيل عقد ورقي عقود الإيجار منصات عقارية

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