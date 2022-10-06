«التحديث الجديد» يتصدر تريند المملكة ومغردون: «تغريدتين في تغريدة واحدة»

تواصل ـ فريق التحرير:

استحوذ هاشتاق “#التحديث_الجديد” على صدارة تريند المملكة اليوم الخميس، وذلك بعدما أطلق موقع التغريدات الأشهر “تويتر” تحديثًا جديدًا، يتيح ميزة التغريد باستخدام الصور ومقاطع الفيديو في آن واحد، أو الصور المتحركة “GIF”.

وسابقًا، لم يكن لمستخدم الموقع مشاركة أكثر من صيغة واحدة للوسائط المتعددة، فإذا غرد متابع باستخدام فيديو مثلاً، لم يكن من المتاح أن يتضمن صورًا في تغريدته أيضًا.

وحرص متابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على إبداء اهتمامهم بهذا التحديث الجديد الذي انطلق في المنصة الأشهر للتغريدات القصيرة “تويتر”.

صور ومقاطع في الوقت نفسه

وعبر هاشتاق “التحديث الجديد” تفاعل رواد ومتابعو السوشيال ميديا، عبر منصة التغريدات الأشهر “تويتر”، على نطاق واسع، واعتبر بعضهم أن التحديث الجديد كأنك تغرد تغريدتين في تغريدة واحدة، وشاركوا صورًا وفيديوهات ومقاطع متحركة “GIFs” ضمن تغريداتهم، لتجريب التحديث الجديد.

وعبر وسم “التحديث الجديد”، جاءت تعليقات الزوار والمغردون، وقالت صاحبة الحساب “ندى”: “حدثت عشان تنحل أزمة الإشعارات إللي ما توصلني، لكن للأسف ما فيه فائدة.. عموماً التحديث جداً جميل فيه خاصيات أعجبتني”.

فيما علقت صاحبة الحساب “سالفة”، بالقول: “#التحديث_الجديد تقدر تغرد بصورة وفيديو وصورة متحركة GIF في تغريدة واحدة”.

وقد أبدى قطاع كبير من مستخدمي “تويتر” إعجابهم بالتحديث الجديد، الذي يعتبر ميزة تضاف للموقع للمرة الأولى، لكنها موجودة بالفعل على منصات اجتماعية أخرى.

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