44 درجة.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع ومكة المكرمة هي الأعلى

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة عاودت ارتفاعها بعدما انخفضت لأيام على معظم مناطق وأنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في مكة المكرمة، و41 درجة في المدينة المنورة والدمام وينبع، و40 درجة في العلا وحفر الباطن، بينما تصل 39 درجة في جدة وعرعر وسكاكا ورفحاء.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 27 درجة مئوية.

سحب ممطرة ورياح على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الحالة المطرية الصيفية مستمرة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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