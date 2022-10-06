الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«جيمس ويب» يرصد النجوم الأولى للكون على شكل «عناقيد»
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«جيمس ويب» يرصد النجوم الأولى للكون على شكل «عناقيد»

«جيمس ويب» يرصد النجوم الأولى للكون على شكل «عناقيد»

«جيمس ويب» يرصد النجوم الأولى للكون على شكل «عناقيد»
١٠:٣٧:١٢ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

استطاع مرصد “جيمس ويب” الفضائي التابع لوكالة فضاء “ناسا” الأمريكية، من رصد عناقيد نجمية مؤلفة من ملايين النجوم، يُعتقد أنها النجوم الأولى والأقدم في الكون.

ووفقًا لباحثين، يُعد هذا هو أقدم “عنقود نجمي” تم اكتشافه وشوهد على الإطلاق؛ حيث جاءت هذه النتائج من التحليل العلمي للصورة التي التقطها مرصد جيمس ويب لـ”حقل الأعماق الأول”.

وتحتوي الصورة على آلاف المجرات المتلألئة، والتي أصبحت مشهورة لكونها أولى الصور التي التقطها المرصد الفضائي العملاق التابع لوكالة ناسا.

تكوين النجوم

تقول لمياء مولا، زميلة معهد دنلاب لعلم الفلك والفيزياء الفلكية: “هذا الاكتشاف في حقل الأعماق الأول يقدم بالفعل نظرة مفصلة على المرحلة الأولى من تكوين النجوم، مما يؤكد القوة المذهلة لمرصد جيمس ويب الفضائي”.

وتضيف: “هذه النتائج ما هي إلا أحدث اختراق لمرصد جيمس ويب الفضائي، والذي اقترح العلماء أنه يمكن أن يغير طريقة عملنا في مجال علم الفلك بشكل أساس؛ بسبب الكم الهائل من البيانات التي يمكنه تقديمها للعلماء”.

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الكلمات الدلالية:
آلاف المجرات جيمس ويب عناقيد نجمية مرصد فلكي وكالة الفضاء وكالة ناسا

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