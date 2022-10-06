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بالإنفوجراف.. 6 خطوات للاستفادة من التمويل العقاري إِلكترونِيًّا
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بالإنفوجراف.. 6 خطوات للاستفادة من التمويل العقاري إِلكترونِيًّا

بالإنفوجراف.. 6 خطوات للاستفادة من التمويل العقاري إِلكترونِيًّا

بالإنفوجراف.. 6 خطوات للاستفادة من التمويل العقاري إِلكترونِيًّا
١٠:١٩:٠٣ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، أن هناك 6 خطوات للاستفادة من التمويل العقاري إِلِكْتِرُونِيًّا.

وهذه الخطوات هي:

1- الدخول إلى منصة أو تطبيق سكني.

2- اختيار المنتج العقاري.

3- تحديد جهة التمويل.

4- إدخال بيانات التمويل.

5- والموافقة على العرض المبدئي.

6- إرسال الطلب للجهة التمويلية.

وقبل يومين، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، أن مبادرتها في تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة، لتصل إلى 30 عامًا.

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تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة إلى 30 عامًا

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تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة

وأوضحت الشركة في بيان، أن المبادرة تأتي في إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة، من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين.

وأضافت أن المبادرة تُمكن وصول المواطنين الراغبين في تملك منازلهم على خيارات تمويلية ميسرة وإتاحة فرص السداد على فترة أطول مع إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري من قبل الجهات التمويلية بنسبة ثابتة.

 

الكلمات الدلالية:
الاستفادة من التمويل العقاري التمويل العقاري برنامج سكني سكني

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