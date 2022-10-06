يتحدثون الروسية.. قراصنة يعلنون مسؤوليتهم عن تعطيل مواقع حكومية أمريكية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شبكة “سي إن إن”، أن قراصنة يتحدثون الروسية، أعلنوا مسؤوليتهم عن تعطيل مواقع إلكترونية حكومية في عدد من الولايات الأمريكية.

وأوضحت أنه من ضمن الولايات التي تعرضت مواقعها الإلكترونية للقرصنة كانت ولايات؛ كولورادو وكنتاكي وميسيسيبي.

قرصنة موقع مجلس كنتاكي للانتخابات

وأكدت أن موقع مجلس كنتاكي للانتخابات، الذي ينشر معلومات حول كيفية التسجيل للتصويت، أصيب يوم أمس بعدة أعطال، وكذلك تعطلت مواقع إلكترونية في كولورادو وكنتاكي وميسيسيبي بشكل متقطع مع محاولات تقنية لإعادة تشغيلها.

اقرأ أيضًا:

بقيمة 30 مليون دولار .. واشنطن تستعيد عملات مشفرة من قراصنة بكوريا الشمالية

حتى لا تقع ضحية قرصنة.. علامات يجب الانتباه لها قبل تنزيل التطبيقات من «جوجل بلاي»

القراصنة صعدوا من عملياتهم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

وأشارت إلى أن مجموعة القرصنة الإلكترونية التي أعلنت مسؤوليتها عن تعطيل المواقع تعرف باسم “Killnet”، وأنها تتكون من قراصنة يدعمون الكرملين ولكن علاقاتهم بتلك الحكومة الروسية غير معروفة، وقد صعدت المجموعة من نشاطها بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وحسب مراقبين، فإن ما حدث يعد أحدث مثال للقرصنة الإلكترونية ذات الدوافع السياسية، وكذلك الاضطراب الرقمي الذي يستعد له المسؤولون الأمريكيون قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستتم في نوفمبر المقبل.