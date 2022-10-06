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لإنقاص وزنك.. طبق سلطة قبل الوجبة الرئيسة بنصف ساعة
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لإنقاص وزنك.. طبق سلطة قبل الوجبة الرئيسة بنصف ساعة

لإنقاص وزنك.. طبق سلطة قبل الوجبة الرئيسة بنصف ساعة

لإنقاص وزنك.. طبق سلطة قبل الوجبة الرئيسة بنصف ساعة
٠٩:٥٥:٣١ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الخميس، إلى تناول طبق سلطة قبل الوجبة الرئيسة بنصف ساعة من أجل إنقاص الوزن.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، إن “تناول طبق من السلطة قبل الوجبة الرئيسة بنصف ساعة يساعدك على الشعور بالشبع مما يسهم في إنقاص الوزن”.

الإفراط في الخضراوات

ومؤخرًا، أعلن الدكتور أندريه فوروبيوف، أخصائي الأورام، أن الإفراط في تناول الخضراوات المخللة تضاعف من خطر الإصابة بسرطان المريء، مشيرًا إلى وجود علاقة متبادلة بين سرطان المريء والخضراوات المخللة المفضلة لدى الكثيرين.

وقال فوروبيوف “تشير نتائج الدراسات العلمية إلى أن الخضراوات المخللة. تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بمقدار ضعفين”.

ويؤكد الأطباء أن سرطان المريء يحتل المرتبة الرابعة عشرة من حيث الانتشار بين البالغين، ويسبب مضاعفات شديدة الخطورة.

وأوضحت إحدى الدراسات، التي أجريت على القوارض لتحديد أسباب تحول الخضراوات المخللة إلى مواد مسرطنة، أنه حدثت تغيرات وتحولات نشطة فيها تسبب تضخمًا وخللاً في نسيج ظهارة مريء القوارض ونشوء أورام، وهو ما يؤكد مخاطر الخضراوات المخللة.

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الكلمات الدلالية:
إنقاص الوزن تناول السلطات زيادة الوزن طبق سلطة

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