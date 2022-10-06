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1531 بلاغًا لمفقودين خلال سبتمبر.. «إنجاد» يوجه 7 نصائح للمواطنين

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1531 بلاغًا لمفقودين خلال سبتمبر.. «إنجاد» يوجه 7 نصائح للمواطنين

1531 بلاغًا لمفقودين خلال سبتمبر.. «إنجاد» يوجه 7 نصائح للمواطنين

1531 بلاغًا لمفقودين خلال سبتمبر.. «إنجاد» يوجه 7 نصائح للمواطنين
٠٩:٣٥:٣٨ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مصدر مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ أن عدد البلاغات التي تلقاها الفريق خلال شهر سبتمبر الماضي؛ من مختلف مناطق المملكة لسيارات ومركبات عالقة بالرمال والصحارى والوحول والأودية، وصلت إلى 1531 بلاغًا.

وطبقا لصحيفة “الوطن” فقد وصل معدل البلاغات الذي يتلقاه فريق إنجاد إلى 51 بلاغًا في اليوم الواحد، وتمت مباشرتها من قبل الفرق المدعومة بالسيارات ذات الدفع الرباعي، وعدد من المعدات الثقيلة وآليات السحب.

وطالب مصدر مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ جميع المواطنين بهذه النصائح السبع، وهي:

1 ـ عدم المجازفة والمغامرة وسلك طرق وعرة يجهلها الكثير.

2 ـ توخي الحذر والالتزام بالإرشادات.

3 ـ التزود بكل ما يهم في سبيل النجاة والسلامة.

4 ـ التزود بخرائط للأماكن المقصودة.

5 ـ في حال كان مقصد البعض الرحلات البرية والرعي وما شابه ذلك فمن أهم الأمور ألا يقصدوا أي مكان صحراوي أو جبلي إلا بعدد من المركبات، وليس فقط مركبة واحدة.

6 ـ التزود بكل ما يسهم في التواصل مع ذويهم وفرق الإنقاذ والجهات ذات الصلة.

7 ـ إبلاغ أهاليهم بالمكان الذي يقصدون الذهاب إليه.

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الكلمات الدلالية:
7 نصائح البحث والإنقاذ فريق إنجاد فريق تطوعي مفقودون

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