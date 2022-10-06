احذروا.. دواء سعال يقتل عشرات الأطفال في هذه الدولة

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كشفت مصادر متطابقة عن تسبب أحد أدوية السعال المصنوعة في الهند، بقتل عشرات الأطفال من دولة جامبيا في غرب إفريقيا.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن مصدرين من وزارة الصحة الهندية، أن نيودلهي تحقق في وفاة عشرات الأطفال في جامبيا، بينما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها قد تكون مرتبطة بشراب سعال مصنوع في الهند.

دواء سعال هندي

وقال المصدران إن منظمة الصحة العالمية أبلغت المراقب العام للعقاقير في الهند بالوفيات في أواخر الشهر الماضي، وبعد ذلك بدأت تحقيقًا مع السلطات الحكومية.

وذكر المصدران أن الشركة صنعت وصدرت الشراب فقط إلى جامبيا.

من جانبه، كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة تحقق في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة مع شركة مايدن فارماسوتيكال المصنعة لشراب السعال ومقرها نيودلهي.

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