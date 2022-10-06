تصعيد خطير.. أمريكا تصدم الصين وتتخذ هذه الخطوة بشأن جزيرة تايوان

تواصل – فريق التحرير:

في خطوة تصعيدية خطيرة، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن بصدد توجيه صدمة للصين بشأن جزيرة تايوان.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة تهدف إلى تحويل تايوان إلى مستودع أسلحة عملاق.

وأضافت أن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أكدوا بحث “البيت الأبيض” تزويد تايوان بأسلحة صغيرة ومتنقلة وفتاكة ضد السفن الحربية والطائرات الصينية.

وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها

يأتي هذا مع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي وعد بمساعدة تايوان على “تطوير قدراتها للدفاع عن نفسها” أمام غزو صيني محتمل.

وأكد أن واشنطن تواصل العمل لضمان مساعدة حلفائها في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة، حسب “روسيا اليوم”.

سبب اهتمام الولايات المتحدة بجزيرة تايوان

وأرجع مراقبون، السبب الرئيس في اهتمام أمريكا بتايوان، إلى اعتماد الولايات المتحدة التكنولوجي على الجزيرة التي تنتج أكثر من 50% من الترانزستورات في العالم، وتشتري الولايات المتحدة نصيب الأسد منها، وأنه إذا ما قررت الصين استعادة الجزيرة بالقوة، فسوف يعاني المصنعون، الأمر الذي ينعكس على جميع الصناعات المهمة وعلى رأسها صناعة الأسلحة والأجهزة العسكرية.

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