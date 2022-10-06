الخطوط الجوية تعلن عن وظائف في عدة مجالات.. رابط التقديم

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في جدة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي ومسؤول السلامة

– درجة البكالوريوس في (الهندسة، الفضاء، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الأعمال) أو أي تخصص ذي صلة.

– اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 725 / TOFEL 450).

– على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

2- أخصائي مشتريات

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد، الخدمات اللوجستية) أو أي تخصص ذي صلة.

– سنة خبرة على الأقل.

– اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOFEL 450).

– على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة

3- أخصائي التحسين المستمر

– درجة البكالوريوس في (الهندسة، إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر) أو أي مجال ذي صلة.

– سنة خبرة على الأقل.

– اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOFEL 450).

– على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

4- أخصائي نظام AMOS

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات) أو أي مجال متخصص ذي صلة.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

– اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIAYS 72 & / TOFEL 450).

– على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

5- فني صيانة طائرات

– حاصل على شهادة الثانوية العامة.

– خبرة 6 سنوات في مجال العمل.

6- أخصائي تحليل الإيرادات

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، علوم الحاسب الآلي).

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

موعد التقديم:

– متاح التقديم من تاريخ 1444/03/09هـ الموافق بالميلادي 2022/10/05م.

طريقة التقديم:

عبر موقع الخطوط الجوية السعودية: اضغط هنا

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