الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
استياء المخابرات الأمريكية بعد تعرض نائبة الرئيس لحادث.. ما الأمر؟
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استياء المخابرات الأمريكية بعد تعرض نائبة الرئيس لحادث.. ما الأمر؟

استياء المخابرات الأمريكية بعد تعرض نائبة الرئيس لحادث.. ما الأمر؟

استياء المخابرات الأمريكية بعد تعرض نائبة الرئيس لحادث.. ما الأمر؟
٠٨:٤٨:٥٢ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن وجود حالة من الاستياء داخل البيت الأبيض وجهاز الاستخبارات الأمريكية، بسبب ما حدث لنائبة الرئيس جو بايدن.

وأوضحت نقلًا عن مصادر، أن الاستياء جاء نتيجة تعرض سيارة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في العاصمة واشنطن، لحادث لم يسفر عن إصابات.

السبب الرئيس لاستياء وغضب الإدارة الأمريكية

وأضافت أن هناك غضب من تقليل “الخدمة السرية” المسؤولة عن حماية الشخصيات من أهمية الحادث، وصنفته على أنه “عطل فني”، حسب “روسيا اليوم”.

وأكدت أن الفريق المرافق لـ “هاريس”اضطر إلى تغيير إطار السيارة بعد أن اصطدم السائق بالرصيف عندما كانت السيارة تمر عبر نفق في وسط المدينة، حيث تم نقل نائبة الرئيس إلى سيارة أخرى، توجهت إلى البيت الأبيض.

وبسبب إشعار خاطئ أرسله جهاز “الخدمة السرية”، نقل تفاصيل للإدارة ما حدث بشكل غير صحيح، سادت حالة من الاستياء بالبيت الأبيض وعند قيادة جهاز المخابرات نفسه، ونائبة الرئيس.

نص تقرير جهاز الخدمة السرية الأمريكية عن الحادث

ووفق تقرير “الخدمة السرية”، فإنه أثناء نقل مسؤول انحرفت إحدى السيارات في الموكب قليلاً عن مسارها واصطدمت برصيف، وأنه تم نقل المسؤول إلى سيارة احتياطية، واستمر الموكب في التحرك إلى وجهته.

الكلمات الدلالية:
البيت الأبيض المخابرات الأمريكية حادث سير كمالا هاريس

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