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تفاصيل استبعاد 194 ألفًا من دعم الضمان الاجتماعي
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تفاصيل استبعاد 194 ألفًا من دعم الضمان الاجتماعي

تفاصيل استبعاد 194 ألفًا من دعم الضمان الاجتماعي

تفاصيل استبعاد 194 ألفًا من دعم الضمان الاجتماعي
٠٨:٥٦:٠٩ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن استبعاد 194 ألف مستفيد من دعم الضمان الاجتماعي، نتيجة برامج التمكين التي حسّنت دخل الأسر.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتمكين والضمان الاجتماعي بالوزارة، أن الاستبعاد جاء نتيجة برامج التمكين، التي حولت الأسر المستفيدة من متلقية للدعم المالي، إلى منتجة، وذلك منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، في 2016، وفق صحيفة “عكاظ”.

وأشار إلى أن رفع مستوى دخل هذه الأسر، جاء عبر عدة  مسارات لا تقتصر على التوظيف فقط، وإنما تمتد لفرص متنوعة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات، إضافة إلى تقديم الخدمات السكنية.

دعم الضمان الاجتماعي

وبين أن رحلة التمكين تختتم بتقديم فرصة وظيفية، أو مشروع ريادي أو إنتاجي، يعزز الدخل لهذه الأسرة ويمكنها في نهاية المطاف من الخروج من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج، واعتمادها على نفسها.

وكشف الخراشي أنه في النصف الأول من عام 2022، حصل 57.802 مستفيد على فرص وظيفية أو مشاريع ريادية وإنتاجية على مستوى المملكة، بواقع: 50 ألفًا بمسار التوظيف، و7802 بمسار المشروعات الإنتاجية.

ووفق المتحدث، استحوذت المنطقة الشرقية على نصيب كبير من هذه الفرص، بواقع 6.683 وظيفة و4.580 مشروعًا رياديًا وإنتاجيًا، وهو رقم مميز للغاية.

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الكلمات الدلالية:
الضمان الاجتماعي تمكين أسر الضمان الاجتماعي تمكين الأسر مستفيدي الضمان الاجتماعي

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