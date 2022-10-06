قبل دفعة نوفمبر.. حساب المواطن: هذه مستندات تسجيل المطلقة

تواصل – فريق التحرير:

نشر برنامج «حساب المواطن»، الشروط والمستندات المطلوبة لتسجيل السيدة المطلقة، سواء كانت تعول أو بمفردها.

جاء ذلك في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لإحدى المستفيدات، جاء قبل أيام من إيداع دفعة نوفمبر.

المستندات المطلوبة لتسجيل المطلقة في حساب المواطن

وقال حساب المواطن إنه “بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة وهي صك ولاية أو إثبات احتضان”.

وأضاف أنه “في حال عدم وجود تابعين يلزم (المطلقة) إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل، صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص”.

والأربعاء، أعلن برنامج حساب المواطن أنه باقي 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 59 من برنامج حساب المواطن، أي أنها ستودع في العاشر من الشهر الجاري.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الشهر الماضي، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، الشهر الماضي، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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