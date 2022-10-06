اندلاع حرائق في مبان سكنية بزابوريجيا جراء هجمات روسية على أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم، عن اندلاع حرائق في مبان سكنية بمنطقة زابوريجيا جراء هجمات روسية مكثفة.

وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية حررت 3 بلدات جديدة في خيرسون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن تسليم الولايات المتحدة أسلحة بعيدة المدى لكييف سيُقابل بإجراءات حازمة ومناسبة من موسكو، مؤكدة أن واشنطن اختارت طريق التصعيد على طول الحدود الروسية الجنوبية.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية الروسية مستمرة، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه توصل، بعد مشاورات، إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مؤكدًا أن الدول الأعضاء اتفقت على فرض عقوبات جديدة ضد موسكو بعد انضمام أراض أوكرانية للاتحاد الروسي، مبينة أن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، هي:

1 – حظر نقل النفط إلى دول ثالثة بسعر أعلى من السقف المحدد.

2 – حظر تقديم الخدمات القانونية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والهندسة.

3 – حظر واردات منتجات الصلب والورق والمنتجات الكيماوية والبلاستيك.

وفي أول رد روسي، أعلن رئيس مجلس الدوما، أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر من الوضع الراهن، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستحمل أوروبا فاتورة ديونها.