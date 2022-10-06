صعود بأسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ على خفض الإنتاج

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سجلت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، صعودًا؛ وذلك إثر اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج بنحو مليوني برميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.5 % إلى 93.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش. فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5 % إلى 88.21 دولار للبرميل.

واختتم تكتل “أوبك+” اجتماعه، الذي عقد أمس الأربعاء، في فيينا، وقرر خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

سياسات استباقية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة بعد الاجتماع، أوضحت “أوبك+” أنها تجاوزت الأحداث الكارثية في العالم، وقالت: “نتبنى سياسات استباقية ونأخذ زمام المبادرة” مشيرة إلى أن: “مفتاح نجاحنا هو انسجام الدول الأعضاء”.

وأكدت “أوبك+” التزامها بمصالح المنتجين والمستهلكين، وقالت: “نجحنا في إبقاء سوق الطاقة مستدامًا مقارنة بالآخرين، وسنواصل الإيفاء بالتزاماتنا تجاه الأسواق”.

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