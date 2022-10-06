دراسة مفاجئة: النوم الطويل يزيد احتمال إصابة كبار السن بهذا المرض

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في نتيجة غير متوقعة وعكس ما هو شائع، توقعت دراسة حديثة أن النوم لفترات طويلة وفي توقيت مبكر، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالخرف.

وأوضحت الدراسة أن ساعات النوم الطويلة والتوقيت المبكر للنوم، قد يزيدان من خطر الإصابة بالخرف، وفق موقع “سكاي نيوز”.

تلك الدراسة أجريت على أشخاص من مناطق ريفية في الصين، تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عامًا، ووجدت أن الخرف يظهر بنسبة عالية أكثر في الأرياف مقارنة بالمناطق الحضرية.

النوم الطويل قد يصيب بالخرف

ووجدت الدراسة أن النوم مطولاً قد يرتبط باضطرابات النوم والتدهور المعرفي.

وهذه النتيجة تختلف كثيرًا عما ذهبت إليه دراسات سابقة، قالت إن الجسم البشري والصحة العقلية بحاجة لساعات نوم تتراوح بين سبع إلى تسع ساعات، إذ يشدد الخبراء على أهمية الحصول على قسط وافر من النوم، لانعكاسه الإيجابي على الصحة ككل،

وكانت دراسة بريطانية سابقة، ربطت بين النوم لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، وخطر الإصابة بأمراض قلبية مختلفة.

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