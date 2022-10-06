الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 3 خطوات لاستعراض المطالبات المالية لمكافأة أجور التوطين للمنشآت
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خدمة اليوم.. 3 خطوات لاستعراض المطالبات المالية لمكافأة أجور التوطين للمنشآت

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاستعراض المطالبات المالية لمكافأة أجور التوطين للمنشآت

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاستعراض المطالبات المالية لمكافأة أجور التوطين للمنشآت
٠٧:٣٢:٥١ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات استعراض المطالبات المالية لمكافأة أجور التوطين للمنشآت، حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن هذه الخدمة الإلكترونية يقدمها لتمكين المنشآت التحقق من استحقاقها للمكافآت المالية التي يقدمها للمنشآت التي تحقق نموًا في إجمالي أجور موظفيها من أبناء المملكة، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل في حساب الكيانات.

2 – فعل حساب كيانات.

3 – اعرض طلبات الدعم لمكافأة أجور التوطين.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920020301 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أجور توطين المنشآت المطالبات المالية الموارد البشرية خدمة اليوم صندوق التنمية

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