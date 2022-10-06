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احذر.. تجميد هذه المواد الغذائية يفقدها قيمتها
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احذر.. تجميد هذه المواد الغذائية يفقدها قيمتها

احذر.. تجميد هذه المواد الغذائية يفقدها قيمتها

احذر.. تجميد هذه المواد الغذائية يفقدها قيمتها
٠٧:٤٠:٢٨ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الدكتورة ماريات موخينا، اختصاصية التغذية الروسية، أن حفظ بعض المواد الغذائية عبر التجميد يفقدها قيمتها.

وأضافت أن  الكثيرين يجمدون مختلف الثمار والفواكه والخضراوات الموسمية لفصل الشتاء. ولكن لا يمكن حفظ بعض الأغذية عبر التجميد، وفق موقع فضائية “روسيا اليوم”.

تجميد الخضراوات الورقية والأعشاب

وتابعت: “لا ينصح بتجميد الخضراوات الورقية والأعشاب، لأنه يسبب تدمير الكلوروفيل وفقدان الفيتامينات ومضادات الأكسدة ولن يبقى فيها سوى الألياف الغذائية”.

ونصحت بعدم “تجميد الخضراوات المحتوية على الماء مثل الخيار والطماطم والكوسا، لأنها تفقد متانتها ومرونتها.

وأشارت إلى أن المواد الغنية بالبروتينات يمكن أن تتغير خصائصها بعد التجميد أيضًا.

وتقول: “تتقطع خلال عملية التجميد الروابط البروتينية، ويفسد البروتين (Denaturation). كما لا ينصح بتجميد منتجات الألبان المخمرة، لأنها بعد التجميد تفقد عمليًا معظم خصائصها المفيدة”.

ووفق الخبيرة، فإنه خلال التجميد، تقلل البرودة من نشاط الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في اللوز والفول السوداني والبندق، أي أن هذه المكسرات تفقد جودتها بعد تجميدها.

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الكلمات الدلالية:
التجميد تجميد الأغذية تجميد الخضروات تجميد الفواكه

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