الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
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«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
٠٣:٠٥:٣٩ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف شاغرة في القطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى بالرياض والنعيرية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف بالتفصيل:

1- حاضنة أطفال (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– العمل فترة مسائية.
– مراقبة الطفل.
– تحمل المسئولية الكاملة أثناء العمل.
– التعامل المرح مع الأطفال.

2- محامي (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– كتابة لوائح ومذكرات ومتابعة القضايا في مختلف المحاكم السعودية.

3- أخصائي التسويق الإلكتروني (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– إدارة موقع الشركة بجميع فروعه بالإضافة لمتابعة عرض المحتوى والرد على المتابعين.

4- مُستشار قانوني (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم الشرعية).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– كتابة اللوائح والمذكرات ومتابعة القضايا بمختلف الدرجات.

5- محاسب عام (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

6- مُمثل مركز الاتصال (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
– الرد على المكالمات والرد على وسائل التواصل الاجتماعي.

7- أخصائي موارد بشرية (الرياض):
– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (الموارد البشرية).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

8- كاشير (النعيرية):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

9- مسؤول تسويق (الرياض):
– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال).
– خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق.

10- أخصائي تسويق (الرياض):
– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق).
– خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق.

11- فني صيانة وتشغيل (الرياض):
– الثانوية الصناعية.
– خبره لا تقل عن سنة في مجال صيانة أجهزة الصراف الآلي.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

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غرفة الرياض فرص وظائف وظائف شاغرة

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