«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف شاغرة في القطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى بالرياض والنعيرية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف بالتفصيل:



1- حاضنة أطفال (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– العمل فترة مسائية.

– مراقبة الطفل.

– تحمل المسئولية الكاملة أثناء العمل.

– التعامل المرح مع الأطفال.

2- محامي (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– كتابة لوائح ومذكرات ومتابعة القضايا في مختلف المحاكم السعودية.

3- أخصائي التسويق الإلكتروني (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– إدارة موقع الشركة بجميع فروعه بالإضافة لمتابعة عرض المحتوى والرد على المتابعين.

4- مُستشار قانوني (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم الشرعية).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– كتابة اللوائح والمذكرات ومتابعة القضايا بمختلف الدرجات.

5- محاسب عام (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

6- مُمثل مركز الاتصال (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

– الرد على المكالمات والرد على وسائل التواصل الاجتماعي.

7- أخصائي موارد بشرية (الرياض):

– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (الموارد البشرية).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

8- كاشير (النعيرية):

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

9- مسؤول تسويق (الرياض):

– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال).

– خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق.

10- أخصائي تسويق (الرياض):

– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق).

– خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق.

11- فني صيانة وتشغيل (الرياض):

– الثانوية الصناعية.

– خبره لا تقل عن سنة في مجال صيانة أجهزة الصراف الآلي.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.