«مجلس الأمن» يضيف مسؤولين عسكريين حوثيين إلى قائمة العقوبات

تواصل – فريق التحرير:

أضافت لجنة العقوبات بمجلس الأمن، اليوم الخميس، مسؤولين عسكريين حوثيين اثنين إلى قائمة العقوبات.

وأوضحت اللجنة، أن المسؤولين هما :” منصور السعادي” من البحرية و”مطلق عامر المرائي” من الأمن القومي التابعين للحوثي، وفقا لـ”العربية”.

شروط غير مقبولة

وفي وقت سابق، أوضح المبعوث الأمريكي تيم ليندركينج لليمن، أن الحوثين فرضوا شروطا غير مقبولة لتمديد الهدنة، معربا عن قلقه من رفض الحوثي لعرض تمديد الهدنة.

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وكان عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد صرح في وقت سابق، بأن ميليشيا الحوثي أحبطت تمديد الهدنة في اليمن.

معاناة الشعب اليمني

وأوضح المسؤول اليمني أن الجماعة تنظر إلي الهدنة باعتبارها “معركة سياسية”، تتفاوض فيها نيابة عن إيران، وفرض إرادات وتجاهلا تاما لمعاناة الشعب اليمني وفرصة للابتزاز، وقدمت نفسها كأداة خارجية تضع المصالح الإيرانية فوق اعتبارات مصالح الشعب اليمني.