الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«مجلس الأمن» يضيف مسؤولين عسكريين حوثيين إلى قائمة العقوبات
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق
تقنية جديدة تخفف آلام العلاج الكيمياوي لمرضى السرطان
استشاري يحذر الوالدين: لا تجعلوا أطفالكم كـ«نبات الظل»
بالتفصيل.. إلزام 22 جهة حكومية وخاصة بتركيب كاميرات مراقبة
«دمار شامل في دقيقة واحدة».. محاكاة لسقوط قنبلة نووية (فيديو مرعب)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

«مجلس الأمن» يضيف مسؤولين عسكريين حوثيين إلى قائمة العقوبات

«مجلس الأمن» يضيف مسؤولين عسكريين حوثيين إلى قائمة العقوبات

«مجلس الأمن» يضيف مسؤولين عسكريين حوثيين إلى قائمة العقوبات
٠٢:٥٧:٤٤ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أضافت لجنة العقوبات بمجلس الأمن، اليوم الخميس، مسؤولين عسكريين حوثيين اثنين إلى قائمة العقوبات.

وأوضحت اللجنة، أن المسؤولين هما :”  منصور السعادي” من البحرية و”مطلق عامر المرائي” من الأمن القومي التابعين للحوثي، وفقا لـ”العربية”.

شروط غير مقبولة

وفي وقت سابق، أوضح المبعوث الأمريكي تيم ليندركينج لليمن، أن الحوثين فرضوا شروطا غير مقبولة لتمديد الهدنة، معربا عن قلقه من رفض الحوثي لعرض تمديد الهدنة.

اقرأ أيضا:

الإرياني: إعلان الحوثي الأخير بشأن «منطقة العمليات العسكرية» تصعيد خطير

أمريكا: خطاب مليشيا الحوثي الذي يهدد شركات النفط التجارية غير مقبول

وكان عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد صرح في وقت سابق، بأن ميليشيا الحوثي أحبطت تمديد الهدنة في اليمن.

معاناة الشعب اليمني

وأوضح المسؤول اليمني أن الجماعة تنظر إلي الهدنة باعتبارها “معركة سياسية”، تتفاوض فيها نيابة عن إيران، وفرض إرادات وتجاهلا تاما لمعاناة الشعب اليمني وفرصة للابتزاز، وقدمت نفسها كأداة خارجية تضع المصالح الإيرانية فوق اعتبارات مصالح الشعب اليمني.

الكلمات الدلالية:
الحوثي الحوثيين اليمن عقوبات دولية قائمة العقوبات مجلس الأمن

مواد ذات صلة

المزيد
متحدث «الداخلية»: مقتل أحد المتورطين بحادثة المجاردة (صور)

متحدث «الداخلية»: مقتل أحد المتورطين بحادثة المجاردة (صور)

٠١:٢٩ ص، الأثنين، ٠٧ مايو ٢٠١٨
خبراء الطقس يحذرون من التعرض للشمس.. الحرارة تصل 49 في الظل

خبراء الطقس يحذرون من التعرض للشمس.. الحرارة تصل 49 في الظل

٠٢:٥٢ م، الأربعاء، ٠٥ يونيو ٢٠١٩
بالفيديو والصور.. نجاح فصل التوأم السوري «تقى ويقين»

بالفيديو والصور.. نجاح فصل التوأم السوري «تقى ويقين»

١٠:١١ م، الأحد، ١٤ فبراير ٢٠١٦
طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

٠٢:٤٢ م، السبت، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *