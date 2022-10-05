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استشاري يحذر الوالدين: لا تجعلوا أطفالكم كـ«نبات الظل»
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استشاري يحذر الوالدين: لا تجعلوا أطفالكم كـ«نبات الظل»

استشاري يحذر الوالدين: لا تجعلوا أطفالكم كـ«نبات الظل»

استشاري يحذر الوالدين: لا تجعلوا أطفالكم كـ«نبات الظل»
٠٢:٤٨:٥١ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الاستشاري الأسري د. عبدالله السلمان من خطورة الحماية الزائدة والتدليل المبالغ فيه من الوالدين لأطفالهم.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الحماية الزائدة من الوالدين لأبنائهم وتدليلهم تجعلهم كنبات الظل”.

وأضاف د. عبدالله السلمان، أن المبالغة في التدليل للطفل، وتتسبب في شخصيات ضعيفة للأبناء لا تتحمل مسؤولية ولا يعتمد عليها وينعكس ذلك سلباً على علاقتهم بزوجاتهم حيث يصبحن هنَّ من يمارسن دور القيادة في الأسرة وهذا اختلال في الأدوار الاجتماعية!!”.

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الكلمات الدلالية:
الأبناء التدليل المبالغ فيه الطفل تربية الأبناء تربية الطفل نبات الظل

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