الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. هذا ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران
«مجلس الأمن» يضيف مسؤولين عسكريين حوثيين إلى قائمة العقوبات
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق
تقنية جديدة تخفف آلام العلاج الكيمياوي لمرضى السرطان
استشاري يحذر الوالدين: لا تجعلوا أطفالكم كـ«نبات الظل»
بالتفصيل.. إلزام 22 جهة حكومية وخاصة بتركيب كاميرات مراقبة

الرئيسية

 /

دولي

 /

بالفيديو.. هذا ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران

بالفيديو.. هذا ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران

بالفيديو.. هذا ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران
٠٣:٠٣:٢٤ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة الإخبارية تقريرا مصورا يعرض تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران، التي زادت بشكل كبير بعد اندلاع الاحتجاجات على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الاخلاق الإيرانية.

تآكل الطبقة الوسطى

وأظهر التقرير ما نقلته صحف عالمية من أن الأوضاع الاقتصادية في إيران شهدت ترديا تسبب في تقلص الطبقة الوسطى.

ولا سيما بعد هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق في 2022، فيما يواجه الإيرانيون صعوبة كبيرة في توفير السلع والمواد الأساسية.

اقرأ أيضا:

زلزال في إيران.. والإصابات تتجاوز 1000حالة

الاقتصاد الإيراني ينكمش

ويبقى أكثر من ثلث الإيرانيين في فقر بزيادة 10% عن عام 2015، بينما انخفض معدل توظيف خريجي الجامعات إلى 7%.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أجور العاملين النهرين بنسبة بلغت نحو 20%.

وعلى الصعيد السياسي، تستمر احتجاجات الشعب الإيراني بكافة طوائفه على سياسة النظام بالقمع وتقييد الحريات، وفي الوقت نفسه، يواصل النظام محاولاته المستميتة من أجل وأد حراك الشعب.

وتحاصر الشرطة الإيرانية عددا من الجامعات في مدن مختلفة، وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

الكلمات الدلالية:
الأوضاع الاقتصادية في إيران السلع الأساسية الشرطة الإيرانية قناة الإخبارية مظاهرات إيران مهسا أميني

مواد ذات صلة

المزيد
جهود تركية للتعريف بمأساة أقلية الروهنجيا

جهود تركية للتعريف بمأساة أقلية الروهنجيا

١٠:٢٥ م، السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠١٥
إعصار «إرما» يجتاح «كوبا» ويتوقع أن يصل «فلوريدا» غداً.. (صور)

إعصار «إرما» يجتاح «كوبا» ويتوقع أن يصل «فلوريدا» غداً.. (صور)

٠٨:٣٧ م، السبت، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٧
“الدفاع الروسية”: فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم

“الدفاع الروسية”: فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين تاركين أسلحتهم

١١:١٤ ص، الخميس، ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
ابنة «رفسنجاني» ترد على «خامنئي»: عدونا بالداخل.. الفساد الممنهج وانتشار الفقر

ابنة «رفسنجاني» ترد على «خامنئي»: عدونا بالداخل.. الفساد الممنهج وانتشار الفقر

٠٢:٤٣ ص، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *