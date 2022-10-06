بالفيديو.. هذا ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران

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نشرت قناة الإخبارية تقريرا مصورا يعرض تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران، التي زادت بشكل كبير بعد اندلاع الاحتجاجات على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الاخلاق الإيرانية.

تآكل الطبقة الوسطى

وأظهر التقرير ما نقلته صحف عالمية من أن الأوضاع الاقتصادية في إيران شهدت ترديا تسبب في تقلص الطبقة الوسطى.

ولا سيما بعد هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق في 2022، فيما يواجه الإيرانيون صعوبة كبيرة في توفير السلع والمواد الأساسية.

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الاقتصاد الإيراني ينكمش

ويبقى أكثر من ثلث الإيرانيين في فقر بزيادة 10% عن عام 2015، بينما انخفض معدل توظيف خريجي الجامعات إلى 7%.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أجور العاملين النهرين بنسبة بلغت نحو 20%.

وعلى الصعيد السياسي، تستمر احتجاجات الشعب الإيراني بكافة طوائفه على سياسة النظام بالقمع وتقييد الحريات، وفي الوقت نفسه، يواصل النظام محاولاته المستميتة من أجل وأد حراك الشعب.

وتحاصر الشرطة الإيرانية عددا من الجامعات في مدن مختلفة، وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.