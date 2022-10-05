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بالتفصيل.. إلزام 22 جهة حكومية وخاصة بتركيب كاميرات مراقبة
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بالتفصيل.. إلزام 22 جهة حكومية وخاصة بتركيب كاميرات مراقبة

بالتفصيل.. إلزام 22 جهة حكومية وخاصة بتركيب كاميرات مراقبة

بالتفصيل.. إلزام 22 جهة حكومية وخاصة بتركيب كاميرات مراقبة
٠٢:٣٥:٢٧ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام .

ونصت اللائحة، على أنه لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط .

يذكر أن  نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والتي تطبق أحكامها على 22 جهة حكومية وخاصة.

ويشمل النظام “الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الإيواء السياحي، المجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية”.

كما يشمل النظام “المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع، الأندية والمنشات والملاعب الرياضية والمنشات العامة والخاصة الثقافية ومركز الشباب، المنشآت الترفيهية العامة والخاصة المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفقا لـ”اليوم”.

كذلك تشمل اللائحة “المدن الطبية والمستشفيات والعيادات المستودعات التجارية ولطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن ، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، المنشآت التعليمية العامة والخاصة، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار”.

الكلمات الدلالية:
كاميرات مراقبة كاميرات مراقبة أمنية مجلس الوزراء نظام كاميرات المراقبة

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