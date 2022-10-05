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«دمار شامل في دقيقة واحدة».. محاكاة لسقوط قنبلة نووية (فيديو مرعب)
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«دمار شامل في دقيقة واحدة».. محاكاة لسقوط قنبلة نووية (فيديو مرعب)

«دمار شامل في دقيقة واحدة».. محاكاة لسقوط قنبلة نووية (فيديو مرعب)

«دمار شامل في دقيقة واحدة».. محاكاة لسقوط قنبلة نووية (فيديو مرعب)
٠٢:٢٨:٥٩ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، تداولته حسابات متخصصة عبر “تويتر”، محاكاة لانفجار قنبلة نووية قرب شاطئ، وبالرؤية عبر الواقع الافتراضي.

لحظات لا توصف

ويبين الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة و52 ثانية، تأثير إلقاء قنبلة نووية، على منطقة مماثلة، وحجم الدمار الذي تخلفه في أقل من دقيقة.

وتتحول مياه البحر أو المحيط، التي تظهر في الفيديو، الذي يبدو كأنه جرى تصويره قرب شاطئ، إلى كتلة مشعة بشكل مرعب، ويتغير مظهر الشمس، وتحترق النباتات المجاورة في لمح البصر.

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مشاهد غير مسبوقة

وقت المحاكاة التي وصفها مقطع الفيديو، هي الأولى من نوعها في توضيح دقة المشهد جراء تأثيرات السلاح النووي.

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