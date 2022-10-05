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خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا
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خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا

خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا

خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا
١٢:٥٤:٢١ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدًا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق صاروخ مر عبر الأجواء اليابانية.

وأمس، ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد صوب ساحلها الشرقي.

من جهته، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.

ونقلت وسائل إعلام أن اليابان أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا في اتجاهها ، وأطلقت تحذيرًا إلى السكان بالذهاب إلى الملاجئ على الفور.

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الكلمات الدلالية:
اليابان صاروخ باليستي كوريا الجنوبية كويا الشمالية

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