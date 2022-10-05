فيديو مذهل يكشف كيف كان سكان الجزيرة العربية يشعلون النار قديمًا

تواصل- فريق التحرير:

نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مهتم بنشر نوادر التاريخ، مقطع فيديو جميل وثقه أحد الأشخاص لكيفية إشعال أهل الجزيرة قديمًا النار بطريقة ذكية.

وأحضر الشخص الذي ظهر في الفيديو، 4 أشياء تعد هي أدوات إشعال النار، حيث أحضر “مجرحة” و “صلبوخ” و “قماشة قطن مفحمة”، و” شعيرات الليفة”.

وقال إن قطعة القماش المفحمة يتم وضعها تحت الرمال ووضع فوقها الجمر بحيث إنها لا تحترق مباشرة لكنها تتفحم، ثم يقوم بطرق المجرحة بالصلبوخ فيتطاير الشرذ منها على قطعة القماش ثم يضم وضع بعضًا من “الليف” عليه والنفخ فيه قليلًا حتى يشتعل بسهولة.