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شرطة إيران تحاصر الجامعات.. والاحتجاجات مستمرة

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شرطة إيران تحاصر الجامعات.. والاحتجاجات مستمرة

شرطة إيران تحاصر الجامعات.. والاحتجاجات مستمرة

شرطة إيران تحاصر الجامعات.. والاحتجاجات مستمرة
١٢:٣٩:١٣ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الشرطة الإيرانية قواتها، أمام مقار الجامعات، في عدة مدن، وكثفت جهودها من أجل قمع المظاهرات المستمرة، للأسبوع الثالث على التوالي، بعد مقتل الشابة مهسا أميني.

الجامعات محاصرة بمكافحة الشغب

وقال شهود عيان  إن السلطات نشرت رجال شرطة مكافحة الشغب بكثافة في مدن أرومية وتبريز ورشت والعاصمة طهران في الأيام الماضية لا سيما حول الجامعات، التي تمثل مواقع محورية للاحتجاجات.

وأفاد أحد الطلاب في طهران: “هناك الكثير من قوات الأمن حول جامعة طهران. لدرجة أنني خشيت مغادرة الحرم الجامعي، العديد من مركبات الشرطة تنتظر في الخارج لاعتقال الطلاب”.

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الاحتجاجات تستمر والضحايا يتزايدون

وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أول أمس، أن ما لا يقل عن 154 شخصا، بينهم أطفال، قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي بسبب وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.

وأضافت المنظمة عبر حسابها على “تويتر” أن عدد الوفيات المؤكدة في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرقي البلاد ارتفع إلى 63 شخصا على الأقل.

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الشرطة الإيرانية جامعات إيران طهران منظمة حقوق الإنسان

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