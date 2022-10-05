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تدريب على رأس العمل عبر «تمهير» براتب 3 آلاف ريال.. رابط التقديم

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تدريب على رأس العمل عبر «تمهير» براتب 3 آلاف ريال.. رابط التقديم

تدريب على رأس العمل عبر «تمهير» براتب 3 آلاف ريال.. رابط التقديم

تدريب على رأس العمل عبر «تمهير» براتب 3 آلاف ريال.. رابط التقديم
١٢:٣٨:١٦ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة حائل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) توفر عدد من الفرص التدريبية، للتدريب على رأس العمل عبر برنامج (تمهير)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات:

التخصصات الهندسية.

التخصصات الصحية (مراقب صحي).

الرقابة الشاملة.

التخصصات الإدارية.

التخصصات التقنية.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

عن برنامج (تمهير):

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

المكافآت الشهرية والمزايا:

لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

أوضحت الامانة أن التقديم متاح، وذلك بدءاً من تاريخ 5 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي(عبر محرك البحث):

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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