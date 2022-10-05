مؤشر الدولار يصعد بقوة والإسترليني يواصل التراجع

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سجل الجنيه الإسترليني تراجعا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو؛ وانخفض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.98% ليتداول عند 1.1337 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.05%، إلى 1.1471 يورو.

مؤشر الدولار يرتفع

قفز مؤشر الدولار بأكثر من 1.4% مرتفعًا إلى مستويات قرب الـ 111.6 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد السقوط في وقت سابق قرب مستويات الـ 110 نقطة.

ومع ارتفاع الدولار، صعد كذلك العائد على لأجل 10 سنوات بأكثر من 0.15 ليقفز إلى مستويات قرب الـ 3.8%.

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مؤشر مديري المشتريات البريطاني يتراجع

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات “ستاندرد آند بورز جلوبال” الصادرة اليوم انخفاض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في بريطانيا إلى 50 نقطة خلال سبتمبر، من 50.9 نقطة في أغسطس، وهو أضعف أداء لقطاع الخدمات منذ الإغلاق المرتبط بـ”كوفيد-19″ في فبراير 2021.

وهبط اليورو بقوة فاقد أكثر من 1.4% نزولا إلى مستويات 0.985 يورو للدولار، بينما تراجع بأكثر من 1.2% نزولا إلى مستويات 0.64 دولار استرالي.