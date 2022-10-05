الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا
شرطة إيران تحاصر الجامعات.. والاحتجاجات مستمرة
تدريب على رأس العمل عبر «تمهير» براتب 3 آلاف ريال.. رابط التقديم
فيديو مذهل يكشف كيف كان سكان الجزيرة العربية يشعلون النار قديمًا
مؤشر الدولار يصعد بقوة والإسترليني يواصل التراجع
استشاري يوجه نصيحة مهمة للرجال فوق الـ 50 عاما

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

مؤشر الدولار يصعد بقوة والإسترليني يواصل التراجع

مؤشر الدولار يصعد بقوة والإسترليني يواصل التراجع

مؤشر الدولار يصعد بقوة والإسترليني يواصل التراجع
١٢:٣٣:٢٥ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

سجل الجنيه الإسترليني تراجعا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو؛ وانخفض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.98% ليتداول عند 1.1337 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.05%، إلى 1.1471 يورو.

مؤشر الدولار يرتفع

قفز مؤشر الدولار  بأكثر من 1.4% مرتفعًا إلى مستويات قرب الـ 111.6 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد السقوط في وقت سابق قرب مستويات الـ 110 نقطة.

ومع ارتفاع الدولار، صعد كذلك العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 0.15 ليقفز إلى مستويات قرب الـ 3.8%.

اقرأ أيضا:

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

مؤشر مديري المشتريات البريطاني يتراجع

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات “ستاندرد آند بورز جلوبال” الصادرة اليوم انخفاض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في بريطانيا إلى 50 نقطة خلال سبتمبر، من 50.9 نقطة في أغسطس، وهو أضعف أداء لقطاع الخدمات منذ الإغلاق المرتبط بـ”كوفيد-19″ في فبراير 2021.

وهبط اليورو بقوة فاقد أكثر من 1.4% نزولا إلى مستويات 0.985 يورو للدولار، بينما تراجع الدولار الاسترالي بأكثر من 1.2% نزولا إلى مستويات 0.64 دولار استرالي.

الكلمات الدلالية:
الجنيه الاسترليني يهبط سعر اليورو سندات الخزانة الأمريكية مؤشر الدولار مؤشر مديري المشتريات الخدمي

مواد ذات صلة

المزيد
النفط يتراجع بأكثر من 3% وبرنت يسجل 108 دولارات للبرميل

النفط يتراجع بأكثر من 3% وبرنت يسجل 108 دولارات للبرميل

٠١:١٤ م، الأثنين، ١٤ مارس ٢٠٢٢
الفائدة بين المصارف المحلية عند أعلى مستوى في 10 أعوام

الفائدة بين المصارف المحلية عند أعلى مستوى في 10 أعوام

٠١:٥٠ ص، الجمعة، ١٧ أغسطس ٢٠١٨
أسعار النفط تواصل الانخفاض

أسعار النفط تواصل الانخفاض

٠٢:٠٩ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧
“تداول” تطبق إجراءات خاصة على الشركات التي بلغت خسائرها 50 % من رأسمالها

“تداول” تطبق إجراءات خاصة على الشركات التي بلغت خسائرها 50 % من رأسمالها

٠٢:٢٤ م، الثلاثاء، ٠١ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *