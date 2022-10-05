استشاري يوجه نصيحة مهمة للرجال فوق الـ 50 عاما

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وجه د.مهند الحربي استشاري المسالك البولية والذكورة والعقم، نصيحة مهمة للرجال فوق الـ 50 عاما.

وأكد الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على أهمية زيارة الرجال فوق الخمسين عاما للطبيب المختص بالمسالك البولية، بصفة دورية”.

مضاعفات خطيرة

وقال الحربي “إن من مضاعفات تضخم البروستات ضعف تدفق البول وعدم التفريغ الكامل مما قد يسبب حصوات المثانة”.

وأضاف أن “الزيارة الدورية لطبيب المسالك لمن تخطى ٥٠ سنة ضرورية لتفادي مثل هذه المضاعفات الخطيرة”.

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