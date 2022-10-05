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ميزة جديدة بتويتر تتيح استخدام صور ومقاطع فيديو في توقيت واحد

ميزة جديدة بتويتر تتيح استخدام صور ومقاطع فيديو في توقيت واحد

ميزة جديدة بتويتر تتيح استخدام صور ومقاطع فيديو في توقيت واحد
١٢:٢٦:١٩ ص، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت موقع التغريدات الأشهر “تويتر” تحديثا جديدا، يتيح ميزة التغريد باستخدام الصور ومقاطع الفيديو في آن واحد، أو الصور المتحركة “GIF”.

الميزة الجديدة من تويتر

وسابقا، لم يكن لمستخدم الموقع مشاركة أكثر من صيغة واحدة للوسائط المتعددة، فإذا غرد متابع باستخدام فيديو مثلا، لم يكن من المتاح أن يضمن صورا في تغريدته أيضا.

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رواد تويتر يتفاعلون 

وعبر هاشتاق “التحديث الجديد” تفاعل رواد ومتابعي السوشيال ميديا، عبر منصة التغريدات الأشهر “تويتر”، على نطاق واسع، وشاركوا صورا وفيديوهات ومقاطع متحركة “GIFs” ضمن تغريداتهم، لتجريب التحديث الجديد.

وأبدى قطاع كبير من مستخدمي “تويتر” إعجابهم بالتحديث الجديد، الذي يعتبر ميزة تضاف للموقع للمرة الأولى، لكنها موجودة بالفعل على منصات أخرى، أبرزها “فيسبوك”.

تويتر يسعى من أجل التطوير

ومنذ يومين، وبعد سنوات من الانتظار، أرسلت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أول تغريدة معدلة باستخدام زر “تعديل” الجديد التي أرسلها حساب رسمي للمنصة.

وستكون هذه الخاصية متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات مدفوعة الأجر “تويتر بلو”، قبل تعميمها في وقت لاحق، كما نقلت “الشرق الأوسط” عن وكالة الأنباء الألمانية.

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