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تجمع المدينة الصحي و«هدف»: فرص للتدريب على رأس العمل عبر «تمهير»
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تجمع المدينة الصحي و«هدف»: فرص للتدريب على رأس العمل عبر «تمهير»

تجمع المدينة الصحي و«هدف»: فرص للتدريب على رأس العمل عبر «تمهير»

تجمع المدينة الصحي و«هدف»: فرص للتدريب على رأس العمل عبر «تمهير»
١١:٢٧:٣٤ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، توفر عدد من الفرص التدريبية الصحية والإدارية (رجال / نساء)، للتدريب على رأس العمل عبر برنامج “تمهير”، وذلك وفقاً للتفاصيل.

الفرص التدريبية:

– مساعد خدمة اجتماعية
– أخصائي رقابة إدارية
– أخصائي دعم فني
– سكرتير تنفيذي
– أخصائي مراقبة موارد بشرية
– أخصائي تواصل داخلي
– محاسب
– مهندس تقنية معلومات
– فني دعم تقنية معلومات
– أخصائي عمليات موارد بشرية
– فني تغذية
– أخصائي مختبرات طبية
– مهندس تقنية معلومات
– أخصائي تقنية إشعاعية
– فني إدارة خدمات صحية ومستشفيات
– أخصائي تأمين
– مراقب خدمات عامة
– أخصائي تطوير إداري
– أخصائي تنظيم إداري
– أخصائي مكتبات
– محقق إداري
– فني صيانة مباني
– محامي
– مساعد طبيب أسنان
– أخصائي تمريض
– فني تمريض
– فني صيدلة
– أخصائي علوم صيدلانية
– فني علاج طبيعي
– فني أشعة
– أخصائي خدمة عملاء
– سكرتير طبي
– فني مختبر طبي
– أخصائي علاج طبيعي

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

مزايا التدريب:

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

يمكن التقديم من خلال الرابط: ( هنا )

الكلمات الدلالية:
برنامج تمهير تجمع المدينة المنورة الصحي دورات تدريبية شهادة خبرة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) فرص تدريبية

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