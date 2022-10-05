تجمع المدينة الصحي و«هدف»: فرص للتدريب على رأس العمل عبر «تمهير»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، توفر عدد من الفرص التدريبية الصحية والإدارية (رجال / نساء)، للتدريب على رأس العمل عبر برنامج “تمهير”، وذلك وفقاً للتفاصيل.

الفرص التدريبية:

– مساعد خدمة اجتماعية

– أخصائي رقابة إدارية

– أخصائي دعم فني

– سكرتير تنفيذي

– أخصائي مراقبة موارد بشرية

– أخصائي تواصل داخلي

– محاسب

– مهندس تقنية معلومات

– فني دعم تقنية معلومات

– أخصائي عمليات موارد بشرية

– فني تغذية

– أخصائي مختبرات طبية

– مهندس تقنية معلومات

– أخصائي تقنية إشعاعية

– فني إدارة خدمات صحية ومستشفيات

– أخصائي تأمين

– مراقب خدمات عامة

– أخصائي تطوير إداري

– أخصائي تنظيم إداري

– أخصائي مكتبات

– محقق إداري

– فني صيانة مباني

– محامي

– مساعد طبيب أسنان

– أخصائي تمريض

– فني تمريض

– فني صيدلة

– أخصائي علوم صيدلانية

– فني علاج طبيعي

– فني أشعة

– أخصائي خدمة عملاء

– سكرتير طبي

– فني مختبر طبي

– أخصائي علاج طبيعي

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

مزايا التدريب:

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4- دورات تدريبية إلكترونية.

5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

يمكن التقديم من خلال الرابط: ( هنا )