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تفاصيل دهس طالب الباحة أمام المدرسة.. ومتحدث التعليم : اختصاص المرور

تفاصيل دهس طالب الباحة أمام المدرسة.. ومتحدث التعليم : اختصاص المرور

تفاصيل دهس طالب الباحة أمام المدرسة.. ومتحدث التعليم : اختصاص المرور
١١:١٠:٢٤ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعرض طالب يبلغ من العمر عشرة أعوام، إلى حادث دهس مروع كاد أن يفقد حياته فيه لولا عناية الله في اللحظات الأخيرة وتدخل البعض لتنبيه قائد المركبة.

وتعرض الطالب للدهس بعد خروجه من مدرسته الابتدائية بمحافظة العقيق، من سيارة يقودها شاب في العشرينات من عمره.

وحسب صحيفة الوطن، فإنه لولا عناية الله وتنبيه معلمي المدرسة لأصبحت حياته في خطر، حيث توقف صاحب السيارة مباشرة ليصاب الطفل بعدة إصابات متفرقة، نقل على إثرها إلى المستشفى من قبل أحد اقربائه.

أولياء الأمور

وطالب أولياء أمور الطلاب في محافظة العقيق بالباحة، بتواجد أمني ولوحات تنبيه عند مدارس الطلاب أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس، حتى لا تقع حوادث مميتة للطلاب لا سمح الله.

تحميل المسؤولية للمرور

من جانبه تبرأ المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد هضبان في تصريحات للصحيفة من مسؤوليتهم في الحادث، قائلا إن حالة الدهس خارج أسوار المدرسة من اختصاص المرور.

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الكلمات الدلالية:
المرور حادث سيارة دهس طالب عقيق الباحة

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