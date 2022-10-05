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انفجار ضخم داخل وزارة الداخلية في أفغانستان يوقع قتلى ومصابين

انفجار ضخم داخل وزارة الداخلية في أفغانستان يوقع قتلى ومصابين

انفجار ضخم داخل وزارة الداخلية في أفغانستان يوقع قتلى ومصابين
١١:١٥:٤٧ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

وقع انفجار ضخم في حرم وزارة الداخلية الأفغانية في العاصمة كابول اليوم الأربعاء، ما اسفر عن مقتل 4 وإصابة 25 آخرين.

ويعد هذا الانفجار هو الثاني خلال أقل من أسبوع في العاصمة الأفغانية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور ، إن الانفجار وقع في مسجد تابع للوزارة وقت الصلاة قرابة الساعة الأولى والنصف بعد الظهر.

وأضاف تاكور أن “أربعة مصلين استُشهدوا وأصيب 25 آخرون”، موضحًا أن “التحقيق جارٍ، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في نهاية هذا التحقيق”.

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الكلمات الدلالية:
أفغانستان انفجار كابول وزارة الداخلية الأفغانية

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