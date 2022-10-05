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الجامعة الإلكترونية تبدأُ المرحلةَ التجريبيةَ لإتاحة النسخة المحدَّثة من الفصول الافتراضية
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الجامعة الإلكترونية تبدأُ المرحلةَ التجريبيةَ لإتاحة النسخة المحدَّثة من الفصول الافتراضية

الجامعة الإلكترونية تبدأُ المرحلةَ التجريبيةَ لإتاحة النسخة المحدَّثة من الفصول الافتراضية

الجامعة الإلكترونية تبدأُ المرحلةَ التجريبيةَ لإتاحة النسخة المحدَّثة من الفصول الافتراضية
١١:٢٤:٢٧ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية تجربة تطبيق “كلاس” منصة الفصول الافتراضية التفاعلية الأحدث للنظام الحالي “كولابيروت الترا” قبل إتاحته بشكل رسمي ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحَّدة لنظام إدارة التعليم في مؤسسات التعليم العالي المستفيدة من المشروع.

ويأتي ذلك سعياً من الجامعة لتطوير التعليم الإلكتروني في بيئات التعليم الجامعي، وضمان إتاحة أحدث التقنيات والأنظمة لإدارة التعلُّم، وتوفير الدعم للجامعات في تطبيق أفضل الممارسات التي تهدف إلى تحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

تطوير التعليم الإلكتروني

وتعدُّ منصةُ الفصول الافتراضية أحدَ أكثر المنصات المتخصصة في الفصول الافتراضية والأكثر تميزًا حول العالم، إذ استحوذت مؤخراً على نظام بلاك بورد كولابيروت الترا، حيث تقدِّم تجربة تعلُّم مميزة تحاكي الفصل الحضوري بشكل كبير، وتتيح إمكانية أكبر للتفاعل، و تتميز بسهولة الاستخدام وتقديم المحتوى التعليمي بشكل أكثر عصرية وسهولة، وتسهم في تحفيز الطلبة على التفاعل الإيجابي مع المحتوى التعليمي.

متابعة العملية التعليمية

وتقدِّمُ المنصةُ مؤشراتٍ تفصيليةً لمتابعة العملية التعليمية للمحافظة على الجودة والمرونة التي يتطلع لها الطالب وعضو هيئة التدريس، كما يُمكِّن عضوَ هيئة التدريس من الدمج بين الفصل الحضوري التقليدي والفصل الافتراضي، ويتيح إمكانية ربط جميع أنواع الأنشطة التفاعلية في الفصل الافتراضي مع سجل درجات الطلبة.

وتأتي تجربة الجامعة لمنصة الفصول الافتراضية التفاعلية، على عدة مراحل لإتاحته بشكل رسمي للجامعات في العام الدراسي 1445هـ , ضمن خط زمني يتضمَّنُ اختبارَ المميزات؛ للتأكد من الاستخدام الأمثل لها، مع عقد عدد من ورش العمل بحضور ممثلي التعليم الإلكتروني في الجامعات المستفيدة من الرخصة الوطنية الموحَّدة لنظام إدارة التعلُّم لاستعراض التجربة وتقييم مدى ملاءمتها المتطلباتِ العمليةَ التعليميةَ في المملكة.

 

الكلمات الدلالية:
الجامعة الإلكترونية الجامعة السعودية الإلكترونية الفصول الافتراضية فصول افتراضية

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