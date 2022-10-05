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الأمن العام: 3 خطوات لتقديم طلبات ترخيص الأسلحة

الأمن العام: 3 خطوات لتقديم طلبات ترخيص الأسلحة

الأمن العام: 3 خطوات لتقديم طلبات ترخيص الأسلحة
١١:١٩:٤٠ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للأمن العام، أن شُرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تتلقى طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر.

وأوضح الأمن العام، في تغردية عبر “تويتر”، أنه حالة الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون مساءلة.

وتابع الأمن العام، أنه يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة أبشر مشتملا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.

طريقة ترخيص السلاح

وحدد الأمن العام، خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح كالتالي:

1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.

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