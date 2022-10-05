أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير :
أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco) عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، وذلك عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) .
المسميات الوظيفية:
مستشار أول
شبه القانوني
مدير تسويق
محامي
أخصائي كيمياء جيولوجية النظائر المستقرة
أخصائي نظم هندسة البترول
خبير أبحاث معالجة النفط الخام
مهندس اختبار جيد
وغيرها
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:
وتعلن الشركة من وقت لآخر عن وظائف شاغرة في العديد من التخصصات كما توفر للمواطنين وظائف مرموقة في التخصصات التي يحتاجون إليها .
وتعد الشركة إحدى الشركات المطلوبة بالنسبة للباحثين عن فرص عمل جديدة ويتقدم لها عدد كبير من المواطنين نظرا للرواتب المجزية التي تقدمها وكذلك التخصصات التي تناسب مختلف الدخل .
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