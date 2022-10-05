أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco) عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، وذلك عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) .

المسميات الوظيفية:

مستشار أول

شبه القانوني

مدير تسويق

محامي

أخصائي كيمياء جيولوجية النظائر المستقرة

أخصائي نظم هندسة البترول

خبير أبحاث معالجة النفط الخام

مهندس اختبار جيد

وغيرها

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

وتعلن الشركة من وقت لآخر عن وظائف شاغرة في العديد من التخصصات كما توفر للمواطنين وظائف مرموقة في التخصصات التي يحتاجون إليها .

وتعد الشركة إحدى الشركات المطلوبة بالنسبة للباحثين عن فرص عمل جديدة ويتقدم لها عدد كبير من المواطنين نظرا للرواتب المجزية التي تقدمها وكذلك التخصصات التي تناسب مختلف الدخل .

بوابة التوظيف : (اضغط هنا)

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