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أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
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أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
١٠:٠٠:٠٤ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير : 

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco) عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، وذلك عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) .

المسميات الوظيفية:

مستشار أول
شبه القانوني
مدير تسويق
محامي
أخصائي كيمياء جيولوجية النظائر المستقرة
أخصائي نظم هندسة البترول
خبير أبحاث معالجة النفط الخام
مهندس اختبار جيد
وغيرها
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

وتعلن الشركة من وقت لآخر عن وظائف شاغرة في العديد من التخصصات كما توفر للمواطنين وظائف مرموقة في التخصصات التي يحتاجون إليها .

وتعد الشركة إحدى الشركات المطلوبة بالنسبة للباحثين عن فرص عمل جديدة ويتقدم لها عدد كبير من المواطنين نظرا للرواتب المجزية التي تقدمها وكذلك التخصصات التي تناسب مختلف الدخل .

بوابة التوظيف : (اضغط هنا)

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