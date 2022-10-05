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أوكرانيا.. مسيّرات روسية إيرانية الصنع تستهدف قرية قرب كييف
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أوكرانيا.. مسيّرات روسية إيرانية الصنع تستهدف قرية قرب كييف

أوكرانيا.. مسيّرات روسية إيرانية الصنع تستهدف قرية قرب كييف

أوكرانيا.. مسيّرات روسية إيرانية الصنع تستهدف قرية قرب كييف
٠٩:٥٧:٤٩ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، أن مسيّرات روسية إيرانية الصنع ضربت قرية قرب كييف اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنه مسؤولون في أوكرانيا بحسب “رويترز”.

في سياق متصل، تجددت الاحتجاجات والمظاهرت الليلية في منطقة سعادت أباد قرب العاصمة الإيرانية طهران.

وكان البيت الأبيض قد تفاعل مع استمرار توتر الأحداث في إيران، واستمرار تدخلاتها في دول الجوار، ولاسيما في اليمن، ودعمها للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال البيت الأبيض، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، إن الدبلوماسية مع إيران لا تأتي بنتيجة حالياً.

وأضاف بيان البيت الأبيض “نحن حريصون على جهوزيتنا العسكرية في المنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا كييف مسيرات روسية إيرانية

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