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«عين» تدشن المرحلة الأولى لمبادرة «طمني على عيونك» للكشف والتوعية
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«عين» تدشن المرحلة الأولى لمبادرة «طمني على عيونك» للكشف والتوعية

«عين» تدشن المرحلة الأولى لمبادرة «طمني على عيونك» للكشف والتوعية

«عين» تدشن المرحلة الأولى لمبادرة «طمني على عيونك» للكشف والتوعية
٠٩:٣٥:١٢ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت جمعية عين لطب العيون المرحلة الأولى من مبادرة حملت اسم “طمني على عيونك”، وذلك بالشراكة مع جمعية الإحسان الطبية الخيرية.

فحص العيون والتوعية

وتجرى فعاليات المبادرة في الكورنيش الشمالي بجازان، لمدة يومين، وتتضمن العيادة المتنقلة لاجراء فحص النظر للزوار ونشر التوعية والثقافة الصحية للعيون.

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عيادات متنقلة للكشف على العيون

وتشارك جمعية الإحسان الطبية الخيرية، في المبادرة، وهي جمعية تعمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى الفقراء بمنطقة جازان، ونشر الوعي الصحي في المجتمع.

 

 

يذكر أن جمعية عين لطب العيون هي جمعية صحية أهلية متخصصة في مجال صحة العيون بمنطقة جازان مسجلة رسميا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (2191).

الكلمات الدلالية:
التوعية بطب العيون الكورنيش الشمالي جازان جمعية عين لطب العيون فحص العيون مبادرة طمني على عيونك

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