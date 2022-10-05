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الزواج من «ميلوني» مقابل 100 بقرة أو غزو إيطاليا.. لماذا أطاح رئيس أوغندا بابنه من الجيش؟
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الزواج من «ميلوني» مقابل 100 بقرة أو غزو إيطاليا.. لماذا أطاح رئيس أوغندا بابنه من الجيش؟

الزواج من «ميلوني» مقابل 100 بقرة أو غزو إيطاليا.. لماذا أطاح رئيس أوغندا بابنه من الجيش؟

الزواج من «ميلوني» مقابل 100 بقرة أو غزو إيطاليا.. لماذا أطاح رئيس أوغندا بابنه من الجيش؟
٠٩:٢٢:١٤ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أثارت عدة تغريدات مزيد من الجدل لقائد القوات البرية في الجيش الأوغندي وهو نجل رئيس الدولة، انتهت بقرار حازم من والده بعزله من منصبه.

ولم تمر تغريدة نجل الرئيس الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا، مرور الكرام بعد أن هدد بغزو جارته كينيا والاستيلاء على أبقارها وضمه إلى أبقار دولته وتقديم 100 ناقة منهما ذات القرون الطويلة مهرًا لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التي طالما تمنى الزواج منها.

إقالة سريعة

وبعد إثارة العديد من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر كم هائل من التغريدات، قرر الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إقالة نجله كقائد لقوات المشاة في البلاد، بعد أن غرد ابنه بتهديد غير مبرر بالسيطرة على عاصمة كينيا المجاورة، وهو ما أثار قلقا واسع النطاق في شرق إفريقيا.

دعم متمردي تيغراي

كما أعلن دعمه لمتمردي تيغراي الذين يقاتلون القوات الإثيوبية والمتمردين الذين يقاتلون في شرق الكونغو، وقال إن جميع الأفارقة يدعمون روسيا في حربها في أوكرانيا.

كما أثار الفريق كاينيروغابا، الملقب بـ”الجنرال المغرد في أوغندا”، في الأشهر الأخيرة غضب بعض الأوغنديين الذين يرون منشوراته المتكررة على تويتر استفزازية وخطيرة في بعض الأحيان.

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100 بقرة مهرًا لـ ميلوني

لم تتوقف تغريدات القائد بالجيش الأوغندي عند أرائه العسكرية والسياسية المثيرة للجدل، بل واصل غرائبه بطلب الزواج من رئيسة وزراء إيطاليا المقبلة، ميلوني، وعرضه 100 بقرة ذات قرون طويلة من أفضل الأنواع، وهي من سلالة “ناكور”، كمهر للعروس المستقبلية.

والأغرب من ذلك هو تعيينه صديقه السفير الإيطالي لدى أوغندا، ماسي ماتسانتي، وسيطا للزواج، مشيرا إلى أنه سيتفاوض في مهر العروس.

غزو إيطاليا حال رفضت الزواج منه

كما هدد، في تغريدة أخرى، بغزو إيطاليا لإلغاء الإهانة التي كانت ستلحق به في حال رفضت العروس هذا العرض، لكنه حذفها لاحقا لتجنب أي مواجهة دبلوماسية، مع الاحتفاظ بتغريدات الزواج.

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الكلمات الدلالية:
الزواج من ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني نجل رئيس أوغندا

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