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دفنتهم الثلوج .. 10 ضحايا في انهيار جليدي بجبال الهيمالايا (فيديو)
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دفنتهم الثلوج .. 10 ضحايا في انهيار جليدي بجبال الهيمالايا (فيديو)

دفنتهم الثلوج .. 10 ضحايا في انهيار جليدي بجبال الهيمالايا (فيديو)

دفنتهم الثلوج .. 10 ضحايا في انهيار جليدي بجبال الهيمالايا (فيديو)
٠٩:٤٠:٢٧ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير : 

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عملية البحث عن ناجين بعد انهيار الهيمالايا شمالي الهند، حيث لقي  ما لا يقل عن 10 من متسلقي الجبال المتدربين مصرعهم.

رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين 

ويبحث رجال الإنقاذ عن 11 آخرين في عداد المفقودين، فيما أوضح قائد شرطة ولاية أوتارانتشال، أشوك كومار، أن مجموعة من 29 شخصا تعرضت لانهيار جليدي على قمة جبلية تقع في سلسلة جبال جانجوتري بجبال جارهوال في الهيمالايا صباح الثلاثاء.

وأوضح كومار أن جميع المفقودين يخضعون للتدريب في معهد لتسلق الجبال، لكن بعيدا عن موقع الانهيار الجليدي.

من جهته، قال بوشكار سينغ دامي، كبير المسؤولين المنتخبين في ولاية أوتارانتشال، إن القوة الوطنية للاستجابة للكوارث والجيش الهندي نشرتا فرقا للمساعدة في جهود الإنقاذ، كما نشر سلاح الجو الهندي طائرتي هليكوبتر للبحث عن المفقودين.

الانهيار الجليدي تسبب في حزن عميق لوزير الدفاع 

وقال وزير الدفاع راجناث سينغ إنه “يشعر بحزن عميق “من خسائر الأرواح التي تسبب بها الانهيار الجليدي، وكتب سينغ على تويتر “تعازيّ للعائلات الثكلى التي فقدت أحباءها”.

وتعد الانهيارات الثلجية شائعة في المناطق الجبلية في أوتارانتشال، ففي العام الماضي، أدى انفجار نهر جليدي في الولاية إلى فيضان مفاجئ خلف أكثر من 200 قتيل.

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