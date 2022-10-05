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ميزة جديدة قادمة في الواتساب تشبه سناب شات (فيديو)

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ميزة جديدة قادمة في الواتساب تشبه سناب شات (فيديو)

ميزة جديدة قادمة في الواتساب تشبه سناب شات (فيديو)

ميزة جديدة قادمة في الواتساب تشبه سناب شات (فيديو)
٠٩:٣٧:١١ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن ميزة قادمة في تحديث تطبيق الواتساب القادم.

وقال الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن تحديث الواتساب القادم إذا أرسلت صورة أو فيديو خاص وصور الشاشة راح يأتيك تنبيه إنه صور الشاشة”.

وأضاف أن هذه الميزة القادمة في واتساب تشبه كثيرا نظام سناب شات في إرسال تنبيه للمستخدم.

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وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن وصول خاصية جديدة لبعض مختبري الإصدار التجريبي Android من WhatsApp.

وأوضح السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الميزة تتمثل في إمكانية إنشاء استطلاعات الرأي، موضحا بقوله “قريباً ستصل الميزة للجميع”.

مزايا جديدة في واتساب

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، قد أعلن سابقا عن تقديم “واتساب” لميزتين جديدتين، الأولى تسهل على المستخدمين الانضمام إلى مكالمات الصوت والفيديو بنقرة واحدة على شاشة الهاتف، والأخرى تتيح لهم الالتحاق بمكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا بدلا من 8.

ويمكن لمستخدمي “واتساب” النقر فوق خيار “روابط الاتصال” ضمن علامة التبويب “المكالمات” وإنشاء رابط لمكالمات الصوت أو الفيديو لإرسالها إلى أصدقائهم وعائلاتهم، والذين سينقرون بعد ذلك على الرابط وينضمون إلى المكالمة من هناك.

مكالمات فيديو جماعية

الميزة الأخرى، تتمثل في خاصية إجراء مكالمة الفيديو الجماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا، بعدما كان الأمر يقتصر على 8 أشخاص فقط، فهي قيد الاختبار.

وأوضح زوكربيرغ إنه بمجرد إتاحة مكالمات الفيديو لـ32 شخصا، سيتمكن المستخدم من التحدث إلى مجموعة كبيرة من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل دون أي قيود على المدة الزمنية.

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الكلمات الدلالية:
الواتساب تطبيق الواتساب سناب شات عبدالرحمن الهادي

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