الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:٠١:٠٢ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبرحسابه الرسمي للتوظيف بموقع (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي :

– أخصائي خدمات صحية أول Senior Health Services Specialist

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في مجال متعلق بالصحة.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال متعلق بالصحة.

المهام الوظيفية:

• قيادة فريق الرعاية والإشراف عليه لضمان توفير خدمات رعاية صحية وقائية عالية الجودة لموظفي مجموعة البنك وعائلاتهم في المقر الرئيسي والمراكز الإقليمية
• التخطيط والإشراف على برامج التطعيم الموسمية للبالغين والأطفال

• التخطيط والإشراف على برنامج الفحص الطبي الدوري IDBG

• الترويج لبرامج التوعية الصحية من خلال الشبكة الداخلية أو الحملات والمحاضرات الطبية التوعوية المنتظمة

• تطوير وإدارة برنامج تدريب CPR للموظفين المتطوعين IsDBG وعائلاتهم في المقر الرئيسي والمراكز الإقليمية

• المشاركة في وضع الإجراءات الطبية الاحترازية للأوبئة والأوبئة بما يتماشى مع المعايير الدولية في المقر والمراكز الإقليمية.

• الإشراف على شبكة النادي الصحي المتعاقد معها لموظفي البنك ومُعاليهم

• تطوير والإشراف على مبادرات خدمات الصحة المنزلية المتعلقة بالأوبئة والأوبئة

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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البنك الإسلامي للتنمية فرص وظائف وظائف شاغرة

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