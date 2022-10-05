وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبرحسابه الرسمي للتوظيف بموقع (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي :
– أخصائي خدمات صحية أول Senior Health Services Specialist
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في مجال متعلق بالصحة.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال متعلق بالصحة.
المهام الوظيفية:
• قيادة فريق الرعاية والإشراف عليه لضمان توفير خدمات رعاية صحية وقائية عالية الجودة لموظفي مجموعة البنك وعائلاتهم في المقر الرئيسي والمراكز الإقليمية
• التخطيط والإشراف على برامج التطعيم الموسمية للبالغين والأطفال
• التخطيط والإشراف على برنامج الفحص الطبي الدوري IDBG
• الترويج لبرامج التوعية الصحية من خلال الشبكة الداخلية أو الحملات والمحاضرات الطبية التوعوية المنتظمة
• تطوير وإدارة برنامج تدريب CPR للموظفين المتطوعين IsDBG وعائلاتهم في المقر الرئيسي والمراكز الإقليمية
• المشاركة في وضع الإجراءات الطبية الاحترازية للأوبئة والأوبئة بما يتماشى مع المعايير الدولية في المقر والمراكز الإقليمية.
• الإشراف على شبكة النادي الصحي المتعاقد معها لموظفي البنك ومُعاليهم
• تطوير والإشراف على مبادرات خدمات الصحة المنزلية المتعلقة بالأوبئة والأوبئة
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).