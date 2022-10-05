وزير الطاقة يلقن مراسل رويترز درسًا في المهنية: لن أتحدث إليك مرة أخرى (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

لقّن وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، مراسل وكالة “رويترز” للأنباء، درسًا في المهنية بعدما رفض التحدث إليه.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بختام اجتماع أوبك بلس، ردًا على سؤال مراسل الوكالة: “اخترتم أن تستمعوا لمصدر سعودي مجهول كما أسميتموه ولم تستمعوا إليّ.. أطلب منك أن لا توجه أي سؤال لي، لا أريد التحدث مع رويترز إلى أن تحترموا مصدر المعلومات الرسمي”.

وأضاف “لقد فشلتم بنقل الخبر الصحيح، وفشلتم مرتين، وستفشلون مجددًا بسبب مصادركم، لن أتحدث إلى رويترز حتى تحترموا المصدر الرئيسي”.

وأكمل: “رويترز لم تقم بعمل جيد، تكلمتم عن روسيا والمملكة وأنهما تتآمران حول سعر البرميل 100 دولار وهذا غير صحيح”.