الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير الطاقة يلقن مراسل رويترز درسًا في المهنية: لن أتحدث إليك مرة أخرى (فيديو)
البيت الأبيض يتهم أوبك+ بالانحياز لروسيا
بسبب الاحتجاجاجات.. ارتباك داخل نظام الملالي بطهران يجبره على قرار مشين
بعد المناطق الأربعة .. روسيا تضم محطة زابوريجيا النووية
محافظ صندوق الاستثمارات العامة: عام 2024 يشهد انطلاق شركة الخطوط الجوية
خطوة مفاجئة من إيران بفتح تحقيق في وفاة «نيكا شاكرامي»

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

وزير الطاقة يلقن مراسل رويترز درسًا في المهنية: لن أتحدث إليك مرة أخرى (فيديو)

وزير الطاقة يلقن مراسل رويترز درسًا في المهنية: لن أتحدث إليك مرة أخرى (فيديو)

وزير الطاقة يلقن مراسل رويترز درسًا في المهنية: لن أتحدث إليك مرة أخرى (فيديو)
٠٨:٤٨:١٠ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

لقّن  وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء،  مراسل وكالة “رويترز” للأنباء، درسًا في المهنية بعدما رفض التحدث إليه.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بختام اجتماع أوبك بلس، ردًا على سؤال مراسل الوكالة: “اخترتم أن تستمعوا لمصدر سعودي مجهول كما أسميتموه ولم تستمعوا إليّ.. أطلب منك أن لا توجه أي سؤال لي، لا أريد التحدث مع رويترز إلى أن تحترموا مصدر المعلومات الرسمي”.

وأضاف “لقد فشلتم بنقل الخبر الصحيح، وفشلتم مرتين، وستفشلون مجددًا بسبب مصادركم، لن أتحدث إلى رويترز حتى تحترموا المصدر الرئيسي”.

وأكمل: “رويترز لم تقم بعمل جيد، تكلمتم عن روسيا والمملكة وأنهما تتآمران حول سعر البرميل 100 دولار وهذا غير صحيح”.

الكلمات الدلالية:
أوبك قرارات أوبك مراسل رويترز وزير الطاقة

مواد ذات صلة

المزيد
شبكة أمريكية: نجاح حملة مكافحة الفساد يُحسب لولي العهد

شبكة أمريكية: نجاح حملة مكافحة الفساد يُحسب لولي العهد

٠١:٤٨ ص، الأربعاء، ٣١ يناير ٢٠١٨
أهم 10.. بطيخ محشو مخدرات ومشاجرة بين طالبين داخل الفصل الدراسي تنتهي بكارثة

أهم 10.. بطيخ محشو مخدرات ومشاجرة بين طالبين داخل الفصل الدراسي تنتهي بكارثة

١٠:٠١ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
منزل بلا حديد وأسمنت تكلفته «250 ألف ريال».. هل يُعتمد في المملكة؟

منزل بلا حديد وأسمنت تكلفته «250 ألف ريال».. هل يُعتمد في المملكة؟

١٠:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٤ أبريل ٢٠١٨
انتخابات الكونجرس.. حزب ترامب يفقد السيطرة على «مجلس النواب»

انتخابات الكونجرس.. حزب ترامب يفقد السيطرة على «مجلس النواب»

٠٧:٤١ ص، الأربعاء، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *