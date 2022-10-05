البيت الأبيض يتهم أوبك+ بالانحياز لروسيا

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علق البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على موافقة مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميًا، وقال إنه من الواضح أن أوبك+ تنحاز لـ روسيا.

فيما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: “يجب أن تكون الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على أوبك + والمنتجين الأجانب للنفط”.

ووافقت دول “أوبك+” اليوم، الأربعاء، على خفض إنتاج المجموعة بمعدل مليوني برميل يوميًا.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة، فإن دول أوبك+ وافقت في اجتماعها اليوم بفيينا، على خفض إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميًا.

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لكن لم يتم الكشف عن الفترة الزمنية التي يخطط أن يشملها تخفيض الإنتاج الجديد.

ومع انطلاق الاجتماع الوزاري لأوبك+، فتحركت أسعار النفط صعودًا، محققة مكاسب قدرها 1% في التعاملات الحالية.

كانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية كشفت في وقت سابق، إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من أن قرار “أوبك” بخفض إنتاج النفط، قد يسبب أزمات رئيسية تمثل “كارثة كاملة” للولايات المتحدة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن لديها تسجيلات رسائل من إدارة بايدن، تصف التهديد بخفض إنتاج النفط بأنه “كارثة كاملة” تهدد البلاد.

ونقلت عن مصادر قولها إنه خلال الأيام القليلة الماضية، ضغط مسؤولون رفيعو المستوى في مجال الطاقة والاقتصاد في إدارة بايدن على مسؤولي الدول الحليفة في الشرق الأوسط، بينها الكويت والسعودية والإمارات، للتصويت ضد خفض إنتاج النفط.

وأضاف مسؤول أمريكي آخر أن البيت الأبيض يعاني من “حالة من الذعر والهلع”.

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