الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بسبب الاحتجاجاجات.. ارتباك داخل نظام الملالي بطهران يجبره على قرار مشين
بعد المناطق الأربعة .. روسيا تضم محطة زابوريجيا النووية
محافظ صندوق الاستثمارات العامة: عام 2024 يشهد انطلاق شركة الخطوط الجوية
خطوة مفاجئة من إيران بفتح تحقيق في وفاة «نيكا شاكرامي»
سر عجز العلم عن تفسيره .. لماذا يفقد المتعافون من كوفيد 19 حاسة الشم؟
مجلس الشورى يطالب بتقليل فترة الانتظار في الطوارئ بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بسبب الاحتجاجاجات.. ارتباك داخل نظام الملالي بطهران يجبره على قرار مشين

بسبب الاحتجاجاجات.. ارتباك داخل نظام الملالي بطهران يجبره على قرار مشين

بسبب الاحتجاجاجات.. ارتباك داخل نظام الملالي بطهران يجبره على قرار مشين
٠٨:٤٢:٢١ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

بينما تستمر احتجاجات الشعب الإيراني بكافة طوائفه على سياسة النظام بالقمع وتقييد الحريات، وفي الوقت نفسه، يواصل النظام محاولاته المستميتة من أجل وأد حراك الشعب.

النظام يرسل رسائل للمواطنين

أظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام إيرانية أن الأجهزة الأمنية الإيرانية أرسلت رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة وشجعت المواطنين على التجسس، وطلبت منهم الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالاحتجاجات، حسب “إيران إنترناشيونال”.

ويبين الفيديو رسالة نصية ترسلها الأجهزة الأمنية بشكل عشوائي للمواطنين، تطالبهم بالإبلاغ عن المظاهرات، وتشجعهم على عدم الانضمام إليها.

اقرأ أيضا:

ضابط إيراني ينشق عن الجيش ويعلن دعمه للمحتجين.. وهذه رسالته للحرس الثوري

دعوات غربية للتضامن مع الإيرانيين

ومن ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن 650 شخصية ثقافية ألمانية دعت إلى التضامن مع الاحتجاجات المستمرة في طهران ومناطق مختلفة لأكثر من أسبوعين.

وأوضحت أن الشخصيات الألمانية الشهيرة نشرت رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني جاء فيها: “أن الإيرانيين يستحقون التضامن لأنهم لا يملكون سوى أجسادهم وأصواتهم”.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية، أنه تم “إلغاء” القناة المالية الإيرانية الخاصة مع سويسرا، وأن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي بدأت بوفاة مهسا أميني كان لها تأثير سلبي على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

الكلمات الدلالية:
إيران الشرطة الإيرانية النظام الإيراني رسائل نصية طهران مظاهرات إيران مهسا أميني نظام الملالي

مواد ذات صلة

المزيد
وصول جثمان العقيد «السهيان» إلى الرياض

وصول جثمان العقيد «السهيان» إلى الرياض

١٢:٤٢ م، الأثنين، ١٤ ديسمبر ٢٠١٥
حاول مقاومة رجال الأمن.. ضبط مواطن بحوزته 119 ألف قرص إمفيتامين بالحدود الشمالية

حاول مقاومة رجال الأمن.. ضبط مواطن بحوزته 119 ألف قرص إمفيتامين بالحدود الشمالية

٠٧:٣١ م، السبت، ١٥ أبريل ٢٠١٧
وزير الخدمة المدنية يستقبل المراجعين يومي الأحد والخميس من كل أسبوع

وزير الخدمة المدنية يستقبل المراجعين يومي الأحد والخميس من كل أسبوع

٠٣:٠٨ م، الأربعاء، ١١ مارس ٢٠١٥
سفارة المملكة بالأردن: جميع مواطنينا بخير

سفارة المملكة بالأردن: جميع مواطنينا بخير

٠٤:٤٦ م، الأربعاء، ٠٢ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *