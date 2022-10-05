بسبب الاحتجاجاجات.. ارتباك داخل نظام الملالي بطهران يجبره على قرار مشين

تواصل – فريق التحرير:

بينما تستمر احتجاجات الشعب الإيراني بكافة طوائفه على سياسة النظام بالقمع وتقييد الحريات، وفي الوقت نفسه، يواصل النظام محاولاته المستميتة من أجل وأد حراك الشعب.

النظام يرسل رسائل للمواطنين

أظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام إيرانية أن الأجهزة الأمنية الإيرانية أرسلت رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة وشجعت المواطنين على التجسس، وطلبت منهم الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالاحتجاجات، حسب “إيران إنترناشيونال”.

ويبين الفيديو رسالة نصية ترسلها الأجهزة الأمنية بشكل عشوائي للمواطنين، تطالبهم بالإبلاغ عن المظاهرات، وتشجعهم على عدم الانضمام إليها.

اقرأ أيضا:

ضابط إيراني ينشق عن الجيش ويعلن دعمه للمحتجين.. وهذه رسالته للحرس الثوري

دعوات غربية للتضامن مع الإيرانيين

ومن ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن 650 شخصية ثقافية ألمانية دعت إلى التضامن مع الاحتجاجات المستمرة في طهران ومناطق مختلفة لأكثر من أسبوعين.

وأوضحت أن الشخصيات الألمانية الشهيرة نشرت رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني جاء فيها: “أن الإيرانيين يستحقون التضامن لأنهم لا يملكون سوى أجسادهم وأصواتهم”.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية، أنه تم “إلغاء” القناة المالية الإيرانية الخاصة مع سويسرا، وأن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي بدأت بوفاة مهسا أميني كان لها تأثير سلبي على حجم التبادل التجاري بين البلدين.