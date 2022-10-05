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بعد المناطق الأربعة .. روسيا تضم محطة زابوريجيا النووية
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بعد المناطق الأربعة .. روسيا تضم محطة زابوريجيا النووية

بعد المناطق الأربعة .. روسيا تضم محطة زابوريجيا النووية

بعد المناطق الأربعة .. روسيا تضم محطة زابوريجيا النووية
٠٨:٣٦:٣٥ م، الأربعاء، ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

استحوذت روسيا رسميا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، بموجب مرسوم وقعه فلاديمير بوتين، وذلك بعد ضم 4 مناطق أوكرانية لبلاده.

من جهته ، كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه في طريقه إلى العاصمة الأوكرانية لمناقشة إنشاء منطقة حماية حول المحطة، علما أنه كان قد أعلن عزمه على زيارة كييف وموسكو هذا الأسبوع.

وتقع المحطة النووية الأكبر في أوروبا في منطقة زابوريجيا التي ضمتها روسيا رسميا الأسبوع الماضي، وهي ليست بعيدة عن الخط الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي تسيطر عليها موسكو.

تفاصيل ما تضمنه المرسوم الروسي


جاء في المرسوم الروسي “ستحرص الحكومة على دمج المنشآت النووية للمحطة.. كملكية اتحادية”

وتبادلت موسكو وكييف الاتهام بقصف الموقع في الأشهر الماضية، وأحيت تلك الضربات شبح وقوع كارثة نووية كبرى شبيهة بكارثة تشيرنوبل عام 1986.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا زابوريجيا محطة زابوريجيا موسكو

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