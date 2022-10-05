محافظ صندوق الاستثمارات العامة: عام 2024 يشهد انطلاق شركة الخطوط الجوية

تواصل – فريق التحرير:

صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أنه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات خطوط الطيران الجديدة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2024.

الهيكل الإداري للخطوط الجوية

وقال الرميان إن شركة الخطوط الجوية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تضم الكثير من القيادات، من أفضل الخبرات في العالم، منوها أن الرئيس التنفيذي للشركة سيصل إلى المملكة خلال شهر، ليبدأ العمل.

اقرأ أيضا:

صندوق الاستثمارات العامة يُعيّن بنوكًا لأول إصدار من السندات الخضراء

صندوق الاستثمارات: نخطط لتوفير 1.8 مليون وظيفة في 5 سنوات

أسطول طائرات

وأضاف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الشركة تمتلك أسطول طائرات، بطرازات محددة بطراز، واحد أو اثنين على الأكثر، كما ستنطلق خطوط الطيران الجديدة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة من مركز واحد وهو الرياض، حسب “mubasher”.

إصدار السندات الخضراء

وفي سياق آخر، عين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، أمس الثلاثاء، بنوكًا لترتيب أول إصدار له من السندات الخضراء مقومة بالدولار الأمريكي ومتعددة الشرائح.

ما هي السندات الخضراء؟

و”السندات الخضراء” يتم استخدام المبالغ الناتجة عن طرحها في المشاريع الخضراء أو صديقة البيئة.

وبحسب ما نقلته فضائية “العربية”، فقد عين صندوق الاستثمارات العامة، لتلك المهمة بنكي “سيتي” و”جي بي مورجان” لترتيب إصداره الأول من السندات الخضراء.

ووفق المصدر ذاته، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيكون الأول في العالم الذي يصدر سندات خضراء.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا، إن المملكة ستعلن قريبًا إصدارات جديدة من السندات الخضراء، لتكون إحدى قنوات التمويل الرئيسة.

كيف يعمل صندوق الاستثمارات العامة

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر 10 صناديق للثروة السيادية في العالم، ويرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات.

إنجازات صندوق الاستثمارات

حقق صندوق الاستثمارات العامة، 2.3 تريليون ريال أصول تحت الإدارة بنهاية الربع الأول من العام 2022، وتمكن من إنشاء 55 شركة، في 13 قطاعا استراتيجيا، وفرت أكثر من 500 ألف وظيفة استحدثت بشكل مباشر أو غير مباشر.

مصادر تمويل الصندوق