فيديو مذهل.. لحظة انفجار الحمم البركانية

تواصل – فريق التحرير:

التقطت عدسات كاميرا، مشهدا مذهلا للحظة انفجار الحمم الركانية، وتظهر اللقطات المأخوذة بواسطة طائرة مسيرة “درون”، لحظة غليان الحمم البركانية ثم انفجارها.

كيف تتكون البراكين

هي تشققات في قشرة الكواكب، مثل الأرض، وتسمح بخروج الحمم البركانية أو الرماد البركاني أو انبعاث الأبخرة والغازات من غرف الصهارة الموجودة في أعماق القشرة الأرضية ويحدث ذلك من خلال فوهات أو شقوق.

وتتراكم المواد المنصهرة أو تنساب حسب نوعها لتشكل أشكالاً أرضية مختلفة منها التلال المخروطية أو الجبال البركانية العالية كالتي في متنزه يلوستون الوطني بأمريكا الشمالية، حسبما تقول الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”.

ويوجد في العالم نحو 500 بركان نشط ثلاثة أرباعها توجد فيما يطلق عليه حلقة النار في المحيط الهادي، وأعلى الجبال النشطة في القارة الأمريكية هو جبل أكونكاجوا في الأرجنتين حيث يصل ارتفاعه إلى 7 آلاف متر تقريباً.

شاهد أيضا:

فيديو يحبس الأنفاس.. تنّين يبتلع ماعزًا كبيرة في دقيقة

15 مليون مشاهدة

وحاز فيديو انفجار الحمم البركانية، الذي بثه أحد الحسابات المهتمة بعلوم البراكين والزلالزل والظواهر المشابهة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على قرابة 14 مليونا و500 ألف مشاهدة.

وأظهر الفيديو، الذي حاز أيضا على مشاركات واسعة عبر السوشيال ميديا، صورة واضحة لتفاصيل غليان الحمم البركانية ثم انفجارها.